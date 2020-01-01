فيتنام والفلبين تنتقدان التدريبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي

أدانت فيتنام والفلبين الخميس التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث تطالب عدة دول بأحقيتها به.

تجرى التدريبات البحرية بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب بها الصين وفيتنام. وقالت وسائل الإعلام الصينية إن الأنشطة بدأت أمس الأربعاء وكانت تستعرض قدرة الصين على اجتياح الجزر والاستيلاء عليها.

قالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، لي تاي تو هانج، في مؤتمر صحفي: "إجراء الصين تدريبات عسكرية في جزر باراسيل ينتهك سيادة فيتنام ويعقد المفاوضات من أجل مدونة قواعد سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي بين الصين و(المجموعة الإقليمية) أسيان، كما تؤثر على السلام".

وقال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا في منتدى عبر الانترنت مع كلية الدفاع الوطنية إن أنباء التدريبات "مثيرة للقلق بشدة... وهذا أمر مثير للاستفزاز بشدة".

وافقت الصين أمس الأربعاء على استئناف المحادثات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) بشأن التفاوض على مدونة قواعد السلوك في البحر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وإلى جانب الفلبين وفيتنام والصين، تطالب دول أخرى بأحقيتها في البحر وهي ماليزيا وبروناي وتايوان.