مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة:دول المنطقة ليست مسرحاً لتدخل إيران

(د ب أ)

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن السعودية ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها، وستتخذ كافة الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها.

ولفت "إلى أن دول المنطقة ليست مسرحاً لإيران لتتدخل فيها كيفما شاءت "، داعيا الإيرانيين" أن يبقوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وأن يهتموا بشؤونهم المحلية في إيران".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده مساء الأربعاء، لمناقشة ما ورد في التقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الذي يؤكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية، التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، واستهدافها لمطار أبها الدولي جنوب المملكة في العام المنصرم.

وأعرب عن أسفه لسلوك إيران غير المتسق مع مبادئ القانون الدولي، أو حسن الجوار بين الدول، وقال أن سلوك إيران"يهدف إلى خلق فوضى في المنطقة من خلال دعم وتعزيز الجماعات الخارجة عن القانون، سواءً في اليمن أو لبنان أو سورية أو في العراق أو في أماكن أخرى أيضاً."