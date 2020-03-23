«فيسبوك» تواجه اتهامات بالتمييز الممنهج بين موظفيها

وجهت شكوى جرى تقديمها إلى السلطات الاتحادية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة اتهامات لشركة فيسبوك الأمريكية العملاقة بالتمييز الممنهج في التوظيف والتعويضات وترقية الموظفين من ذوي البشرة السمراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشكوى التي تلقتها اليوم الخميس الجنة الأمريكية لتكافؤ فرص التوظيف من مدير برنامج عمليات تابع لفيسبوك في واشنطن، تعزز الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي التي تواجه حملة مقاطعة إعلانية، بسبب عدم إزالة منشورات تحث على العنف والانقسام والعنصرية والتمييز.

كما تواجه فيسبوك انتقادات بسبب افتقارها للتنوع، مثلها في ذلك مثل شركات كبرى أخرى في مجال التكنولوجيا.

ونقلت بلومبرج عن أوسكار فينيزي، الذي خدم ضمن صفوف البحرية الأمريكية لمدة 23 عاما، ويحمل وساما عسكريا، وكلفته فيسبوك في عام 2017بمهمة توظيف آخرين متقاعدين من القوات المسلحة، قوله إنه قدم الشكوى بعدما ذهبت سدى اعتراضاته لمدراء الشركة على المعاملة التي يتلقاها الأمريكيون من أصول افريقية.

وتم رفع الدعوى لتمثيل أشخاص آخرين من ذوي البشرة السمراء تعرضوا للتمييز داخل الشركة، وكذلك آخرين يقولون إنه تم منعهم بشكل غير نزيه من العمل في فيسبوك.