غرفة عمليات مديرية التربية بجنوب سيناء تتابع سير الامتحانات

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية بجنوب سيناء، سير امتحان الشهادة الثانوية بجميع اللجان على مستوى المحافظة، كما تابعت منذ الساعات الأولى وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان، ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية.

وترأس عادل عتلم وكيل مديرية التعليم ورئيس اللجنة الثلاثية، اليوم الخميس، اجتماع متابعة الامتحانات بحضور محمود السعيد مدير التعليم العام وعضو اللجنة الثلاثية، ومحمود جلال عضو اللجنة الثلاثية، و ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل لوزارة الداخلية.

وأكد عادل عتلم وكيل مديرية التعليم، أن غرفة العمليات لم تتلقِ أي شكاوى حتى الآن، وتسير إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.