الولايات المتحدة تسجل 50 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد لأول مرة

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(د ب أ)

سجلت الولايات المتحدة 50 ألف إصابة بفيروس كورونا الأربعاء لأول مرة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ولاية كاليفورنيا أضافت 9740 إصابة جديدة لحصيلتها الرسمية، ليرتفع الإجمالي فيها إلى 52 ألفا و788 حالة.

كما سجلت تكساس وأريزونا ونورث كارولينا وجورجيا أرقاما قياسية فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

وزاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل كبير الشهر الماضي، مع محاولة الولايات تخفيف قواعد الحجر الصحي وإعادة فتح الاقتصاد.

وتم تسجيل 800 ألف حالة جديدة في حزيران/يونيو لترتفع الحصيلة الإجمالية الرسمية في البلاد إلى قرابة 6ر2 مليون إصابة.