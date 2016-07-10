بقاء أولياء الأمور بمحيط لجان دار السلام بعد غلق المدارس أبوابها

أغلقت لجان مدارس أحمد زويل ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر بدار السلام أبوابها بعد دخول جميع طالبات الثانوية العامة اللجان، وعلى الرغم من غلق الأبواب إلا أن أولياء الأمور ما زالوا منتظرين بمحيط المكان.

وفرضت قوات الشرطة الحواجز الحديدية أمام أبواب المدارس، لعدم تكدسهم وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان، كما قامت قوات الأمن بمنع بعض أصحاب عربات الخضروات والفاكهة الذين وقفوا بجانب أولياء الأمور.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "ابنتي هي من طلبت مني القدوم معها إلى الامتحان بسبب قلقها من مادة الأحياء"، موضحة أن أغلب الطالبات يكون لديهن قلق أكثر من الطلاب.

وأضافت: "أتمني أن تأتي أسئلة امتحان الأحياء بسيطة في مجملها وأن ولا تستغرق وقتا أطول للإجابة عليها، وذلك مراعاة للطلاب وما يمرون به من خوف وتوتر، لافتة إلى المساواة في عدد الساعات بين المواد الأدبية والعلمية.

وسيطرت حالة من الهدوء أمام بعض اللجان بينما البعض الآخر من أولياء الأمور جلسوا على الرصيف المقابل للمدراس، منتظرين خروج أبنائهم بعد أداء الامتحان.