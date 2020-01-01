إعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ العامة بأبو ظبي غدا الجمعة

أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبو ظبي عن إعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 3 يوليو 2020.

ونقلَا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، ستعيد الإمارة فتح بعض الشواطئ والحدائق العامة مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بالإمارات العربية المتحدة، حتى أمس الأربعاء، 49 ألفًا و69 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 316 حالة وفاة.