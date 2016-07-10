انطلاق عملية أمنية عسكرية عراقية واسعة شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية عسكرية عراقية واسعة شمالي العاصمة بمشاركة عدد من القطعات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد".

وبينت أن العملية اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات لواء القوات الخاصة، لواء المشاة الآلي الـ37 ولواء من الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ولواء من الحشد الشعبي، وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش.

وأضافت أن "هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".