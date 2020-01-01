مسلحون يقتلون 24 شخصا بعيادة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك

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قتل رجال مدججون بالسلاح 24 شخصا، وأصابوا سبعة آخرين في عيادة لإعادة تأهيل ومعالجة المدمنين للمخدرات بوسط المكسيك، حسبما أفادت الشرطة المحلية في بيان.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" عن قائد الشرطة بيدرو كورتيس زافالا، أن عدة أفراد دخلوا ملحق العيادة في إيرابواتو بولاية جواناخواتو وألقوا المقيمين بها على الأرض وأطلقوا النار عليهم.

وذكرت الشرطة في بيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

وأدان حاكم ولاية جواناخواتو ، دييجو سينهو رودريجيز فاليخو، الهجوم ووصفه بـ"الجبان".

وقال رودريجيز فاليخو على تويتر: "العنف الناجم عن الجريمة المنظمة لا يحرم الشباب من الحياة فحسب، بل يسلب أسر جواناخواتو السلام أيضا".

وأضاف: "نعمل ولن نهدأ حتى استعادة الهدوء إلى جواناخواتو".

وهذا هو الهجوم الثاني الذي تشهده إيرابوتا في أقل من شهر، ففي 6 يونيو، قتل عشرة أشخاص في هجوم آخر على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات.

وفي ديسمبر، وقعت عملية خطف جماعي في مركز لإعادة التأهيل في المدينة نفسها.