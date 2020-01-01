رئيس الوزراء الإسباني: الإصلاح المالي حتمي

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ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس أن إجراء إصلاح في الضرائب في البلاد "حتمي" للحفاظ على حالة الرعاية الاجتماعية في البلاد.

وقال سانشيز في حوار مع قناة "لاسيكستا" التلفزيونية: "يجب أن نعزز حالة الرعاية الاجتماعية ولا يمكننا فعل هذا إلا بمزيد من العدل المالي".

وأضاف سانشيز أن البلاد سوف يتحتم عليها خفض الدين العام والعجز المالي الناتجين عن جائحة فيروس كورونا ولا يمكنها تدبر الأمر سوى بزيادة "القدرة على جمع عائدات الدولة".

وقال سانشيز أيضا إن حكومته تعتزم الإعلان عن خطة لعرض قروض مدعومة من الدولة بقيمة 50 مليار يورو (4ر6 مليار دولار) للشركات، لتضاف إلى خطة بقيمة مئة مليار يورو قائمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.