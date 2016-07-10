مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في انفجارين قرب مستشفى في أفغانستان

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أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية آخرون جراء انفجارين مزدوجين بالقرب من مستشفى عسكري في إقليم بلخ شمالي البلاد.

وقال عادل شاه عادل المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن سائق سيارة أجرة أصيب بجروح طفيفة بعد أن وقع الانفجار الأول بالقرب من المستشفى بمنطقة مزار الشريف.

ومع وصول قوات الأمن إلى مكان الحادث، انفجرت قنبلة ثانية أصيب فيها خمسة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين.

وأضاف عادل أن مدنيا ورجل شرطة توفيا فيما بعد في المستشفى.

ومن ناحية أخرى، لقي اثنان من أفراد قوات الحدود الأفغانية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد حتفهما وأصيب تسعة آخرون في هجوم شنته حركة طالبان ليلا، حسبما قال المتحدث باسم حاكم الإقليم.

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث كثف المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية.

وحث المجتمع الدولي مرارا على وقف القتال وبدء مفاوضات سلام في أفغانستان في إطار اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير الماضي.