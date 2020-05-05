الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل رقم قياسي في إصابات كورونا اليومية

بدأ اليوم الخميس تطبيق قيود لاحتواء فيروس كورونا في إسرائيل، بعد أن سجلت أعداد حالات الاصابة الجديدة بالمرض رقما قياسيا في اليوم السابق، بينما تستعد الضفة الغربية لبدء فترة إغلاق.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء تسجيل 868 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وكان أعلى عدد سابق من حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال يوم واحد، هو 819 حالة، وكان في 13 من أبريل.

وكنتيجة لذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة مناطق محظورة في أحياء إسرائيلية مختلفة، من بينها أحياء في مدينتي أشدود واللد.

ومن المقرر أن يكون الدخول والخروج محدودا لمدة سبعة أيام، بالاضافة إلى حركة المرور والشركات العاملة في تلك المناطق.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن الوضع تدهور أيضا في الضفة الغربية، حيث سيتم تطبيق فترة إغلاق مدتها خمسة أيام بدءا من غدا الجمعة.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل 26 ألفا و257 حالة إصابة في إسرائيل حتى الآن، و322 حالة وفاة.

بينما تم تسجيل 2758 حالة إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد توفي حتى الآن ثمانية أشخاص نتيجة لاصابتهم بالفيروس في الأراضي الفلسطينية.