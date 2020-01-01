إجمالي وفيات كورونا في إيران يتجاوز 11 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11106 حالات، بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 232 ألفا و863 حالة، بعد تسجيل 2652 حالة إصابة جديدة.



ولفتت إلى أن 3097 شخصا من المصابين في وضع صحي حرج.



كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 194 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).