إيران تعلن عن حادث في محطة نطنز النووية دون ذكر تفاصيل

أعلنت السلطات الإيرانية عن وقوع حادث في محطة نطنز النووية الرئيسية في البلاد اليوم الخميس، لكنها لم تذكر سوى القليل من التفاصيل.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إحدى الصالات المسقوفة في فناء محطة نطنز النووية تضررت إثر تعرضها لحادث فجر اليوم الخميس، لكنه لم يحدد طبيعة الحادث.



وأوضح كمالوندي أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الأنشطة الجارية في هذا الموقع بوسط إيران.



وقال إن الخبراء يحققون حاليا في الحادث.



وتقع محطة نظنز تحت الأرض على بعد 220 كيلومترا جنوب شرق طهران، وهو أهم محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران.



وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة على إيران للسماح بعمليات التفتيش النووي في المواقع النووية المشتبه بها.



وبموجب اتفاقية عام 2015، وافقت طهران على قبول نظام تفتيش يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم بناء على إخطار قصير المدة ، وهو نظام يسري أيضا في العديد من البلدان الأخرى.



ولكن منذ العام الماضي، لم تعد ايران تلتزم بالعديد من البنود الرئيسية للاتفاق، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.



وكانت اتفاقية عام 2015 تهدف لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية من خلال الإبقاء على مخزونها من اليورانيوم المخصب منخفضا.