صربيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

سجلت صربيا، اليوم الخميس، 359 إصابة جديدة وست وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة جديدة خلال اتجاه تصاعدي مستمر أجبر على إعادة تطبيق بعض القيود على الحياة العامة.

وبدا أن البلاد كانت على وشك القضاء على الجائحة "كوفيد-19"، حيث كان عدد الحالات الجديدة منخفضا ومن رقمين في أواخر مايو وأوائل يونيو.

ولكن من حينها ضربت موجات تفشي جديدة بلجراد وبلدة نوفي بازار فاقت امكانيات قطاع الرعاية الصحية .

وبدأت الزيادة في الإصابات بعدما خففت الحكومة القيود بالكامل حتى أنها أصبحت أول دولة أوروبية تسمح بحضور جماهير في مباريات كرة القدم حيث شاهد إحدى هذه المباريات أكثر من 20 ألف شخص.

وأعادت السلطات الأسبوع الجاري فرض حظر على التجمعات الكبيرة وطالبت السكان بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمناطق المغلقة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصربي أليسكندر فوسيتش كلمة للأمة في وقت لاحق من اليوم الخميس ومن المتوقع أن يعلن العودة لقيود أكثر صرامة.