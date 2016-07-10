«إكسبو 2020 دبي» يعلن عن شراكة مع شركة صينية لتوفير 150 روبوتا

أعلن "إكسبو 2020 دبي" عن شراكة مع "ترمينوس تكنولوجيز" ، الشركة التي تتخذ من الصين مقرا لها ، لتوفير 150 روبوتا للتفاعل مع زوار الحدث.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية "وام" اليوم الخميس أن الشركة وقعت عقدا طويل الأجل للاستئجار في دستركت 2020، لتحظى بوجود ضمن منظومة الابتكار التي سيجري تطويرها بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن الروبوتات التي ستوفرها الشركة الصينية ستكون قابلة للبرمجة للتفاعل مع زوار الحدث الدولي على مدار أشهره الستة، بما في ذلك روبوت على صورة أوبتي، إحدى شخصيات إكسبو 2020 دبي، لافتة إلى أن الروبوتات ستكون مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وتعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وستؤدي مجموعة متنوعة من المهام، بما فيها الترحيب بالزوار، وتقديم المساعدة إليهم، والمشاركة في عروض خاصة، إلى جانب المساهمة في توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: "سيكون إكسبو 2020 منصة فريدة لاستعراض قدرات التقنيات المبتكَرة.

شركة ترمينوس، الرائدة في مجال الروبوتات وتطبيقات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شريك جديد قيّم، وتعاوننا معها سيُظهر الإمكانات المختلفة للروبوتات، إلى جانب دعم مكانة دستركت 2020 بصفتها مركزا للابتكار التقني."

بدروها قالت نديمة مهرة، نائب رئيس، دستركت 2020 إن ترمينوس ستضيف قيمة كبيرة إلى البيئة المتنوعة التي يجري العمل على بنائها في دستركت 2020، مشيرا إلى أن الشركة تعزّز دعم استراتيجية دولة الإمارات للوقوف في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال فيكتور آي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترمينوس تكنولوجيز:"سيقدم إكسبو 2020 دبي للعالم مركزا مذهلا للابتكار، وستشكل دستركت 2020 نموذجا لتطوير المدن الذكية على نطاق عالمي".

وأشار إلى وترمينوس تعمل مع كل منهما لإعادة تعريف مفهوم مدن المستقبل باستخدام تقنيات رائدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويعد "إكسبو 2020 دبي" أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو تأجّل بسبب فيروس كورونا المستجد ، وبموجب التأجيل، فإن الحدث الدولي سيقام بداية من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.