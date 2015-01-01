صحيفة أسترالية تخسر الطعن الذي قدمته على إدانتها بالتشهير بالممثل جيفري راش

خسرت صحيفة أسترالية، الطعن الذي تقدمت به على حكم إدانتها بالتشهير بالممثل الأسترالي الحائز على جائزة أوسكار جيفري راس، من خلال سلسلة من المقالات.

وكان قاضي في سيدني قد أصدر حكمه في مايو 2019، بأن تدفع شركة ناشونال وايد نيوز، المالكة لصحيفة ديلي تلجراف، 9ر2 مليون دولار (2 مليون دولار أمريكي) لراش، عقب أن نشرت سلسلة من المقالات بشأنه.

وقد رفع راش "68 عاما" بنجاح قضية ضد روبرت مردوخ، مالك الصحيفة، بعدما زعمت المقالات أنه تحرش بممثلة صغيرة أثناء عرض مسرحية "الملك لير" في سيدني خلال عامي 2015 و2016.

وكانت جلسة الاستماع لطلب الطعن في محكمة سيدني الاتحادية، حيث طعنت الشركة على حكم إدانتها بالتشهير والمبلغ المقرر لدفعه لراش تعويضا للاضرار التي لحقت به، انتهت في نوفمبر الماضي، حيث حجز القضاة حكمهم حتى اليوم، عندما رفضوا الطعن على الحكم للسببين.

وقد أمرت المحكمة الشركة بدفع 850 ألف دولار لراش تعويضا عن الأضرار العامة ونحو 2 مليون دولار تعويضا عن الأضرار الخاصة مقابل الخسائر الاقتصادية الماضية والمستقبلية، فيما يعد أكبر تعويض يتم إقراره في قضية تشهير في أستراليا.