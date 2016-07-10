 الصحة الفلسطينية: تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 3315 حالة - بوابة الشروق
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الصحة الفلسطينية: تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 3315 حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 10:55 ص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة -اليوم الخميس- تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في البلاد إلى 3315 حالة.

وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" -أن من بين الاصابات الجديدة 199 حالة في محافظة الخليل، و10 حالات في ضواحي القدس، و4 حالات في محافظة رام الله والبيرة، و4 حالات في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية، مضيفة أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2670، وحالات التعافي 634، والوفيات 11 حالة.

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