القوميون في اسكتلندا يجددون النقاش بشأن إجراء تصويت آخر حول الاستقلال

جدد القوميون في اسكتلندا نقاشهم بشأن كيفية الضغط من أجل إجراء تصويت آخر حوا الاستقلال عن بريطانيا، في ظل التوترات المتزايدة مع الحكومة في لندن في أمور عديدة، تتضمن التعامل مع وباء كورونا، وكيفية دفع تكاليف تحفيز الانتعاش الاقتصادي.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن هناك عضوين بارزين بالحزب القومي الاسكتلندي في برلمان المملكة المتحدة، قاما بدعوة الإدارة شبه المستقلة في إدنبره لبحث كيفية إجراء استفتاء آخر حول تأسيس دولة منفصلة.



ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إقرار التصويت.



وكانت نتيجة التصويت الأخير الذي جرى في عام 2014، جاءت بنسبة 55 بالمئة إلى 45 بالمئة لصالح البقاء في المملكة المتحدة.



وحدث صدام بين حكومة اسكتلندا المؤيدة للاستقلال ولندن، بشأن طريقة تعاملها مع وباء كورونا، حيث سجلت المملكة المتحدة أعلى حصيلة وفيات في أوروبا. كما أن هناك توترات بين الطرفين بشأن الأموال اللازمة من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي ومعارضة اسكتلندا للخروج من الاتحاد الأوروبي.