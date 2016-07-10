دراسة تكشف الأثر السلبي لتغريدات ترامب على ثقة الجمهور في لقاح كورونا

يشتهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكثرة تغريداته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد أثارت كتاباته عن فيروس كورونا المستجد واللقاح الخاص به، كثيرا من التساؤلات، كان أحدها محور دراسة جديدة نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي.

نشر موقع "سيكولوجي توداي" الأمريكي، تفاصيل دراسة جديدة بعنوان "دونالد ترامب واللقاح.. أثر الهوية السياسية والتغريدات الرئاسية على ثقة الجمهور في اللقاح"، ووجد البحث أن تغريدات الرئيس المضادة للتطعيم زادت بشكل كبير من عدم الثقة في اللقاحات بين مؤيديه على وجه الخصوص.

ففي الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوينزلاند، تم تقديم مؤيدي ترامب الذين تم اختيارهم ذاتيًا بتغريدات من حساب تويتر الخاص بدونالد ترامب، وأجري استطلاع رأي سأل فيه المشاركين عما إذا كانوا مؤيدين لآراء ترامب.

ووجد العلماء أن مؤيدي ترامب كانوا أكثر عرضة للاعتقاد بأن اللقاحات لها آثار جانبية خطيرة، وأكثر عرضة لعدم تلقيح أطفالهم، وكشفت بيانات الاستطلاع أن أولئك الذين يحملون هذه المعتقدات كانوا أكثر عرضة للاعتقاد والتصديق بنظريات المؤامرة.

وعلق دكتور بوبي أزاريان، طبيب متخصص في علم الأعصاب، قائلا إن التفكير التآمري قد يشكل أو يتم تشكيله من خلال رؤية عالمية للارتياب ليس فقط في السلطة، وليس بشكل عام فقط ولكن في وجهات النظر السائدة مثل الطب، وأضاف: "لقد كان الرئيس حافزًا في جعل التفكير بنظرية المؤامرة يسير في الاتجاه السائد".

وذكر البروفيسور ماثيو هورنسي، الذي قاد الدراسة، أن ترامب هو الرئيس الأكثر تصديقا لنظرية المؤامرة، لقد نشر العديد من نظريات المؤامرة في الماضي، مثل تزوير أوباما لشهادة ميلاده، وأن تغير المناخ هو خدعة اخترعها الصينيون.

وأظهرت النتائج أن ناخبي ترامب أصبحوا بشكل متزايد مناهضين للقاح كورونا، وتشير هذه النتيجة إلى أن ترامب يملك حقًا القدرة على تشكيل وجهات نظر مؤيديه بمفهوم واسع ومباشر، وعندما وصف الفيروس بأنه "خدعة ديمقراطية" في مسيرة ولاية كارولينا الجنوبية، كان ذلك على الأرجح له آثار نفسية.

وقال أزاريان: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن الحرب ضد كورونا قد تكون في الواقع حربًا ضد التضليل، إذا لم يعتمد سكان الولايات المتحدة ككل لقاح الفيروس التاجي، فلن يكون الأمريكيون آمنين تمامًا من آثاره، يمكن للوباء أن يمتد لفترة أطول بكثير، مما يعيق الاقتصاد الضعيف بالفعل ويدمر آلاف الأرواح".