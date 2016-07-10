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ارتفاع أعداد المصابين بالخرف المبلغ بفقدانهم في اليابان

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:36 ص

قالت وكالة الشرطة الوطنية اليوم الخميس إن أعداد المصابين بالخرف الذي فقدوا ارتفع بنسبة 3% خلال عام 2019 ليصل عددهم إلى 17479 شخصا في اليابان، إحدى الدول التي بها عدد متزايد من كبار السن.

 

ويعد هذا العدد هو الأعلى منذ أن بدأت الوكالة في جمع هذه البيانات عام 2012.

 

ومن بين الـ17479 شخصا، لم تتمكن الشرطة من تحديد مكان 245 شخصا بحلول نهاية عام 2019، في حين تمكنت من العثور على 16775 شخصا، بينهم أشخاص تم الابلاغ عن فقدانهم عام 2018.

 

وخلصت الوكالة إلى أن 460 شخصا من المفقودين من المصابين بالخرف لقوا حتفهم في حوادث أو لأسباب أخرى.

 


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