اكتشاف حالات كورونا لدى أولاد العاملين في مجزر للديكة الرومية بألمانيا

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اكتشفت السلطات الصحية الألمانية، مساء اليوم الخميس، إصابة أولاد العاملين بأحد المجازر الآلية لتحضير لحوم الديكة الرومية في دائرة أولدنبورج بولاية سكسونيا السفلى، شمال غربي ألمانيا، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

كان المجزر أغلق في وقت سابق بصورة كلية بعد تفشي الفيروس بين العاملين فيه.

وقالت دائرة أولدنبورج إن 43 من أولاد العاملين أظهروا نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس بعد فحص مسحات منهم.

وظلت إحدى العينات بلا نتيجة واضحة داخل المعمل.

وستؤخذ من الطفل صاحب العينة المبهمة عينة أخرى لفحصها غدا الجمعة.

وجرى وقف العمل بشكل تام في مجزر ذبح وتقطيع الديكة الرومية جيستلاند التابع لمجموعة فيزنهوف التجارية بولاية سكسونيا السفلى، يوم الجمعة الماضي بعد اكتشاف حوالي 1100 إصابة بالفيروس بين العاملين فيه والأشخاص المتواصلين معهم وفرضت السلطات عليهم جميعا الحجر المنزلي.