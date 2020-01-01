النمسا تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، ارتفاع الحالات النشطة من مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 700 مريض، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 42 اصابة جديدة بالفيروس في ولاية النمسا العليا وحدها.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 17 ألفا و941 حالة، تعافى منها 16 ألفا و514 حالة، بينما توفى 705 أشخاص.

وأشار البيان إلى أنه يتواجد حاليا 69 شخصا للعلاج في المستشفيات، منهم 7 في وحدات العناية المركزة.. لافتا إلى قرار الحكومة إغلاق خمس بلديات في ولاية النمسا العليا وعزل نحو 1400 شخص لمنع تفشي الوباء مرة أخرى في البلاد.