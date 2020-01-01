الملك عبد الله الثاني: موقف الأردن لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية

(د ب أ)

شدد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن موقف بلاده لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية، مشددا على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الملك اليوم الأربعاء: "لقد كنا واضحين جدا في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفت الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى أن الأردن كان وسيبقى حريصا على حماية مصالح الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مُنوها إلى عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر، كما أثنى على التحرك الدبلوماسي الإماراتي النشط الذي يقوده محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مع عواصم القرار العالمي، دعما للأردن والقضية الفلسطينية.