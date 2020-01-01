وكيل «نقل النواب»: زيادة أسعار تذاكر القطارات سيكون أمرا طبيعيا الفترة القادمة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: "إن السكك الحديدية المصرية شهدت سنوات من الإهمال والتدهور، ناهيك عن إهمال النظافة وعوامل الأمان والراحة للمسافرين، وهو ما تغير وجهه تماما خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تولي الفريق كامل الوزير، مقاليد وزارة النقل والمواصلات".

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الفترة الماضية شهدت تحديث مرفق النقل بشكل عام لتشمل كافة مكونات الخدمة بداية بالعربات والجرارات وصولا إلى البنية الأساسية من شبكة القضبان والإشارات الإلكترونية وورش الصيانة بشكل يعيد الاعتبار للسكة الحديد، ويجعلها مثالا للالتزام والنظام والنظافة والرقي وعنوانا للمرحلة المقبلة بصفقات في شراء العربات والجرارات وإعادة الميكنة وصفت بالأضخم في تاريخ الهيئة.

وأضاف أنه في حالة زيادة أسعار تذاكر القطارات فسيكون أمرا طبيعيا ومقبولا من جانب الشعب مع تحسن أداء السكك الحديدية، خاصة مع إعلان الوزارة العديد من المشروعات في الفترة المقبلة لتطوير المحطات لتصبح مثل المحطات في الدول الأوروبية وأفضل.