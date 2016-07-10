شركة أحذية بولندية تدرس زيادة رأس المال لتوسيع وحدة تسوق إلكتروني

ذكرت شركة "سي سي سي" البولندية للأحذية في ملفها التنظيمي، أنها تقوم حاليا بدراسة تقديم زيادة محتملة لرأس المال إلى وحدة "EObuwie.pl" للتسوق الإلكتروني، للاستفادة بشكل كامل من تحول المستهلك إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن وحدة "EObuwie.pl" شهدت زيادة بنسبة 51% في مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام، حيث زاد إجمالي هامش المبيعات بعدة نقاط مئوية وانخفضت تكاليف التسويق.

من ناحية أخرى، شهد متجر "موديفو" الإلكتروني الجديد للأزياء، والتابع لشركة "سي سي سي"، وهي أكبر شركة لبيع الأحذية بالتجزئة في بولندا، زيادة نسبتها 32% في الإيرادات إلى 49 مليون زلوتي خلال الربع الثاني.