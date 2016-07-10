التحالف العربي: سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية.

وقال «المالكي»، في مؤتمر صحفي عقده، صباح الخميس، إنه لن يتم التهاون أبدًا مع القيادات الإرهابية من ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أنه عليها التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى رصد 4276 انتهاكًا حوثيًا خلال 45 يومًا.

وأوضح أنه سيتم التصدي لكل الصواريخ والطائرات المسيرة التي يتم إطلاقها باتجاه المملكة، قائلًا: «سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية».