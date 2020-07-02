بكين تعلن عقد الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني العربي الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، عقد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية في السادس من الشهر الجاري عبر تقنية الفيديو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح اليوم- إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الأردني أيمن الصفدي سيترأسان الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأضاف جيان "تولي الصين أهمية كبرى لتنمية الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، وإن الجانبين شريكان جيدان وأشقاء يتشاطران نفس الصعوبات. وفي مواجهة التفشي المفاجئ لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، يكافح الجانبان معا ويساعدان بعضهما البعض في مواجهته. وقد تعمقت العلاقات بينهما".

وتابع جيان أن "عقد الاجتماع على هذه الخلفية من شأنه تعزيز توافق الآراء والتضامن والتعاون بين الصين والدول العربية، ودعم التعددية، إلى جانب دعم الجانبين بعضهما البعض في القضايا التي تنطوي على المصالح الأساسية لكل منهما وشواغله الرئيسية، وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي في العصر الجديد".

وأشار جيان إلى استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق النجاح الكامل للاجتماع.