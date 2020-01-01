انخفاض معدل البطالة في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي

تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي إلى 1ر11 %، مقابل 3ر13% في مايو الماضي، بحسب ما أظهرت إحصاءات مكتب العمل اليوم الخميس.

وارتفع معدل التوظيف في الوظائف غير المتعلقة بالزراعة بواقع 8ر4 مليون وظيفة الشهر الماضي، في حين انخفض من تم إدراجهم في قائمة من جرى تسريحهم مؤقتا بواقع 8ر4 مليون شخص ليصل العدد إلى 6ر10 مليون شخص.

وتعكس هذه الأرقام الأسابيع الأولى من شهر يونيو الماضي. مع ذلك، شهدت أمريكا توقف لعمليات إعادة فتح الاقتصاد بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا مما يهدد تعافي الاقتصادي.

من ناحية منفصلة، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بلغت 42ر1 مليون طلب، بانخفاض بواقع 55 ألف طلب فقط مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي مازال يواجه صعوبات.

وهذا يعد الأسبوع الـ 15 الذي تبلغ فيه طلبات إعانات البطالة أكثر من مليون طلب، ولكنها أقل من أسوأ أسبوع في مارس الماضي، سجلت فيه أمريكا أكثر من 6 مليون طلب إعانة بطالة.

وما زال معدل البطالة أعلى بواقع 6ر7 نقطة مئوية منذ فبراير الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 12 مليون شخص منذ بدء تفشي الفيروس.

وكانت أمريكا قد سجلت 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة عدد حالات الإصابة اليومية التي سجلتها في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس.