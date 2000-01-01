سجلت حرائق غابات الأمازون البرازيلية أعلى معدلاتها بما يتعلق بشهر يونيو بداية الموسم الجاف بزيادة 19.5% مقارنة بيونيو الماضي.

ونقلت فرانس 24 عن الهيئة البرازيلية الوطنية لبحوث الفضاء، إن 2248 حريقًا شب بالأمازن خلال الشهر الذي لم يتفوق عليه بين أشهر يونيو سوي ذلك فى عام 2007 ب3300 حريق.

وأضافت الهيئة، أن العام كله كان سيئًا إذ احترق 2000 كيلومتر من الأمازون بزيادة 34% عن المعدلات للعام الماضي.

وقالت هيئة الأبحاث البيئية البرازيلية، بتوقعها موسم جفاف حافل بالحرائق لوجود 9000 كيلومتر من الأراضى مقطوعة الأشجار والتى ستشكل نواة الحرائق المرتقبة خلال شهر يوليو وحده.

ويذكر أن أكثر الشهور التي شهدت طفرات في حرائق الأمازون كان أغسطس الماضي الذي شهد 30 ألف حريق ب3 أضعاف أغصطص السابق له.