ألمانيا وبريطانيا تعتزمان توقيع اتفاقية تعاون

تعتزم ألمانيا وبريطانيا وضع علاقاتهما على أساس جديد عبر اتفاقية تعاون ومشاورات حكومية منتظمة.



أعلن ذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عقب اجتماعهما بالمقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في تشكرز بالقرب من لندن.



وقالت ميركل إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيُجرى فتح "فصل جديد" في العلاقات.



ومن المقرر أن تُجرى مشاورات حكومية، أي مشاورات بين رئيسي الحكومتين وعدد كبير من وزرائهما بشأن القضايا الرئيسية في العلاقات بين البلدين، مرة واحدة في السنة.



وذكرت ميركل أنه بالإضافة إلى ذلك تم التخطيط لـ"اتفاقية صداقة أو اتفاقية تعاون"، والتي من المقرر أن تعكس النطاق الكامل للعلاقات.