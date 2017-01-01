نورويتش سيتي يعلن ضم جيلمور من تشيلسي

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أعلن نادي نورويتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة تعاقده مع بيلي جيلمور بعقد إعارة لمدة موسم واحد من تشيلسي.

وذكر نورويتش سيتي عبر موقعه على الإنترنت أن جيلمور /20 عاما/ سينضم إلى الفريق بعد أن قدم موسما ناجحا مع تشيلسي في 2020 / 2021 .

وشارك جيلمور في 11 مباراة مع الفريق الأول لنادي تشيلسي في كل المسابقات، وقد أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الممتاز وتوج بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا.

كان جيلمور قد انضم إلى قطاع الشباب بنادي تشيلسي في صيف عام 2017 قادما من رينجرز الاسكتلندي.