ري المنيا: استمرار العمل بالمشروع القومي لتبطين الترع بديرمواس

أوضح بيان أعمال الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس عبد الحميد البركاوي، ضمن مشروع تأهيل و تبطين الترع، والتي شملت اعمال تأهيل و تبطين الترع بهندسة رى ديرمواس، جنوب المحافظة، بترعة الدبة السوداء، تم الانتهاء من، أعمال الدبش ٥٠ متر طولى، اعمال التبطين ٤٠ متر طولى، واجمالي ما تم من اعمال، اعمال الدبش ٢٦٥٠ متر طولى، و أعمال التبطين ٢٥٤٠ متر طولى.

وبفرع ٢ عروس تم الانتهاء من، أعمال الدبش ٥٠٠ متر طولى، واعمال التبطين ٤٤٠ متر طولى، وبفرع ١ عروس، تم الانتهاء من، أعمال الدبش ٥٠ متر طولى، اعمال التبطين ٤٠ متر طولى، واجمالى ما تم من اعمال، اعمال الدبش بطول ٧٥٠ متر طولى، أعمال التبطين ٦٩٠ متر طولى، وبفرع شكرى، تم الانتهاء من، أعمال الدبش ٢٠ متر طولى، اجمالى ما تم من أعمال، أعمال تبطين ٦٣ متر طولى، أعمال الدبش ١٢٠ متر طولى.