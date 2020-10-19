 السودان: وفاة شرطي متأثرا بإصابته إبان تظاهرات 30 يونيو - بوابة الشروق
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السودان: وفاة شرطي متأثرا بإصابته إبان تظاهرات 30 يونيو

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:31 م

أعلنت الغرفة المركزية في مكتب النائب العام المكلف بالسودان مبارك محمود، أن 52 شرطيا أصيبوا خلال تظاهرات 30 يونيو الماضي، توفي أحدهم، برتبة رقيب، متأثرا بإصابته.

وأوضحت الغرفة المركزية في مكتب النائب العام السوداني، في بيان، اليوم الجمعة، أن أيا من المتظاهرين لم يصب بأذى، الأمر الذي يدلل بجلاء على أن قوات الشرطة تعاملت بمهنية عالية في أداء واجبها في حماية المواطنين.

في غضون ذلك، نعى مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، ووزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ منصور، رقيب الشرطة التي توفي جراء إصابته في التظاهرات.

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