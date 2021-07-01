قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن قرار إقالتها من رئاسة دار الأوبرا خلال حكم جماعة الإخوان قوبل بالرفض التام سواء من جانبها أو من قِبل الفنانين أو عاملي وموظفي الدار.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن الإصرار على تحدي ومواجهة جماعة الإخوان بدأ من دار الأوبرا، مشيرة إلى أن استشعرت بوجود خطر حقيقي قبل عدة أشهر من إصدار قرار إقالتها.

وأوضحت أن استعدت نفسيًّا وعمليًّا لمواجهة هذه الخطوة التي كانت متأكدة من إصدارها، لكنها أصرت على التحدي ليس لشخصًا أو لدار الأوبرا بقدر ما كان هذا التحدي للهوية المصرية، في ظل القناعة الكاملة بأن الخطوات التي كان سيتم اتخاذها فيما بعد ستكون في منتهى القسوة على الصعيد الثقافي والفني.

وأشارت إلى أنها ظلت في دار لمدة خمسة أيام رفضًا لقرار إقالتها، ومن ثم اندلع حراك ثقافي وصفته بـ«غير العادي» من قِبل المثقفين على مستوى كافة محافظة الجمهورية من كُتَّاب ومخرجين وشعراء وفنانين تشكيليين.

ولفتت إيناس،إلى أن وجودهم داخل الدار كانت خطوة مهمة لكن الأمر تطلب اتخاذ مزيد من التصعيد، ومن هنا جاء التفكير في نقل الاعتصام من الدار إلى وزارة الثقافة.

ونوهت بأن الاعتصام لم يقتصر على المثقفين والفنانين لكن انضم إليه الكثير من المواطنين، فتم وضع استراتيجية وورش تفكير واجتماعات يومية لبحث الخطوات التصعيدية، وذلك من منطلق حب مصر والخوف عليها.