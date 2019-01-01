 تعيين ريموند زوندو رئيسا للمحكمة العليا بالإنابة في جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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تعيين ريموند زوندو رئيسا للمحكمة العليا بالإنابة في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:09 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:09 م
قال مكتب رئيس المحكمة العليا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نائب رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ريموند زوندو، تولى مسؤوليات منصب رئيس المحكمة العليا بالإنابة اعتبارا من الأول من يوليو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. 

وانتهت فترة تعيين سيسي كامبيبي في منصب نائب رئيس المحكمة العليا بالإنابة لأداء مهام رئيس المحكمة في 30 يونيو. 

ووصل عمل التحقيق القضائي في فساد الدولة الآن إلى مرحلة "سيكون فيها زوندو في وضع يسمح له بالوفاء بمسؤولياته كرئيس للمحكمة العليا بالإنابة أثناء تفرغه لإنهاء عمل اللجنة".

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