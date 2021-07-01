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فتح الله: أشكر اللاعبين على التعادل.. كل المعطيات كانت مع الأهلي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 1:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 1:51 ص

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق الكرة لبيراميدز، أن فريقه يستحق الاشادة بعد التعادل مع النادي الأهلي.

وتعادل بيراميدز مع الأهلي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الممتاز.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي عائد من تأهل لنهائي إفريقيا أمام الترجي، ونحن عائدين من المغرب بخروج من الكونفدرالية بسيناريو صعب لأننا كنا نأمل بالفوز بالبطولة، معنوياتنا كانت منخفضة».

وأضاف: «أروابارينا مدرب محترم وعمل بضمير، المعطيات كلها تضع الأهلي في وضع أفضل مننا».

واتم: «أضف إلى ذلك طرد دونجا، لعبنا شوطا كاملا ناقصين ضد الأهلي تعادلنا في الدقيقة 93 أمر يستوجب شكر اللاعبين».


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