قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن مصر تعتبر ملتقى جميع القارات وأفضل موقع لنشر التجارة العالمية، لما تتمع به من موقع متميز يصل على البحرين الأبيض والأحمر بسواحل يصل طولها إلى 3 آلاف كيلومتر، إضافة إلى قناة السويس.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن مصر قضت سنوات عديدة لا تستفيد من ذلك فيما يتعلق بثقافة القيمة المضافة على البضائع التي تمر من خلال قناة السويس، موضحًا أنه تم التنبه لهذا الأمر خلال الفترة الماضية وإنشاء المنطقة الاقتصادية للقناة والتي لها لائحة خاصة وهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

وأشار إلى جذب مصر للمستثمرين للعمل بالمنطقة الاقتصادية وشحن بضائعه من خلال القناة للعالم أجمع، لافتًا إلى زيادة إمكانيات القناة من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة لإتاحة الفرصة لمرور سفن أكثر وخاصة العملاقة.

وذكر أنه تم ربط قناة السويس بسيناء عن طريق أنفاق، فضلًا عن إنشاء ميناء بشرق بورسعيد وآخر بالسويس، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى مصر للأفضل.

أوضح أنه لا بديل عن قناة السويس، خاصة وأنها أثبتت خلال أزمة السفينة الجانحة أنه لا غنى عنها، مشيرًا إلى محاولات العالم لإنشاء قنوات بالقطب الشمالي وبإسرائيل ونيكارجوا، والتي تعيقها ظروف الطبيعة كالثلج في القطب الشمالي إذ لا يسمح إلا بمرور 47 سفينة خلال العام.

وعن الكراكة الجديدة مهاب مميش، توجه بالشكر لرئيس هيئة قناة السويس وجميع العاملين بها على تقديرهم له بإطلاق اسمه على الكراكة، ذاكرًا أنه لابد من تطوير أسطول القناة للتعامل مع الأجيال المقبلة من السفن.





