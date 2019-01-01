اللجنة الوزارية لتجمع أوبك بلس توصي بزيادة تدريجية لإنتاج النفط

أوصت اللجنة الوزارية الاستشارية لتجمع دول "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج تدريجيا حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يمهد الطريق أمام توصل التجمع الذي يضم 23 دولة إلى اتفاق بشأن خطط الإنتاج للشهور المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المشاركين في المفاوضات القول إن اللجنة الاشتشارية الوزارية لتجمع أوبك بلس وتضم روسيا والسعودية أوصت بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر المقبلين.

واقترحت اللجنة تمديد فترة الالتزام باتفاق أوبك بلس على الإنتاج المخفض للنفط حتى ديسمبر 2022.

ومن المقرر من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج والذي تم التوصل إليه في العام الماضي في ذروة الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد في أبريل الماضي.

ومن المحتمل أن تعيد دول أوبك بلس ضخ ملايين البراميل يوميا إلى السوق مادامت الحاجة لذلك قائمة.

كانت مصادر قد أشارت السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" من النفط بصورة تدريجية خلال الأشهر القادمة.

وذكرت المصادر أن المقترح الذي يجري التشاور بشأنه حاليا يتركز على زيادة إنتاج التحالف بنحو مليوني برميل يوميا بين أغسطس وديسمبر.

ولفتت المصادر إلى أن أي اتفاق سيكون مرتبطا بوضع المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، اللتين تسعيان إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.