جيف بيزوس يختار امرأة لتنضم إلى رحلته الفضائية

اختار رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس السيدة والي فانك،82 عاما ، والتي كانت قد تدربت في برنامج ميركوري التابع لوكالة ناسا للفضاء منذ أكثر من 60 عامًا، لكنها لم تحصل على فرصة للذهاب إلى الفضاء.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أنه الآن ، وفي عمر 82 عامًا، حظيت فانك بفرصة الذهاب إلى الحدود النهائية للغلاف الجوي بعد أن اختارها بيزوس للانضمام إليه وشقيقه في مغامرتهما شبه المدارية في 20 تموز/يوليو الجاري.

وأعلنت شركة بلو أوريجين لاستكشاف الفضاء ، التي أسسها بيزوس، يوم الخميس أن فانك ستكون الشخصية الرابعة والأخيرة التي تسافر على متن مركبة الفضاء شبه المدارية "نيوشيبرد".

وقالت "سي إن إن" إنها ستنضم أيضًا إلى الفائز الذي لم يكشف عن هويته في المزاد والذي دفع أكثر من 28 مليون دولار لتأمين مكانه على متن الرحلة.

يشار إلى أن فانك كان قد تطوعت في عام 1961 كجزء من "برنامج المرأة في الفضاء" ، وهو مشروع خاص لنقل النساء إلى الفضاء خلال الرحلات الفضائية الأولى لناسا. وكانت فونك أصغر امرأة تخرجت من هذا البرنامج، وقيل لها إنها "قامت بعمل أفضل وأكملت العمل بشكل أسرع من أي رجل" ، وفقًا لما نشره بيزوس عبر إنستجرام، معلنا أن فانك هي رابع شخص على متن الرحلة.