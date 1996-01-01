محتجون يسقطون تمثالين للملكتين فيكتوريا وإليزابيث الثانية في كندا

أسقط محتجون تمثالين للملكتين فيكتوريا وإليزابيث الثانية في مدينة وينيبغ الكندية، مع احتدام الغضب إثر اكتشاف رفات مئات الأطفال في قبور بلا شواهد بمدارس سابقة للسكان الأصليين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن محتجين في كندا أسقطوا تماثيل الملكة فيكتوريا والملكة إليزابيث حيث تجمع محتجين أمام مبنى المجلس التشريعي في مدينة وينيبيج وسط مانيتوبا وأسقطوا التمثالين.

وهتف حشد ”لا كرامة مع الإبادة الجماعية“ قبل أن يسقطوا تمثالي الملكتين، أمس الخميس، وهو يوم العيد الوطني لكندا، الذي تقام فيه الاحتفالات بجميع أنحاء البلاد في الأحوال العادية،وفقا لوكالة رويترز.

على النقيض من ذلك، ألغت مدن كثيرة فعاليات هذا العام، حيث دفعت فضيحة أطفال السكان الأصليين البلاد لمواجهة تاريخها الاستعماري.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن اليوم سيصبح ”مناسبة للتأمل“.

وعثر على ما يقرب من 1000 قبر بلا شواهد في مدارس داخلية سابقة بكولومبيا البريطانية وساسكاتشيوان كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وتمولها الحكومة.

وعلى مدى 165 عامًا وحتى عام 1996، كانت هذه المدارس تفصل أطفال السكان الأصليين قسرًا عن أسرهم، مما يجعلهم معرضين لسوء التغذية والاعتداءات البدنية والانتهاكات الجنسية فيما وصفته ”لجنة الحقيقة والمصالحة“ عام 2015 بأنه ”إبادة جماعية ثقافية“.

وفي وينيبج، ردد الحشد الهتافات بعد سقوط تمثال الملكة فيكتوريا أمام مبنى المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا.