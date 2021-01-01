العراق: تعرض خط لنقل الكهرباء لعمل تخريبي في بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الجمعة تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبي بعبوات ناسفة في بغداد.



وذكر بيان صحفي لوزارة الكهرباء وزع اليوم أن خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط العالي لمنطقة القدس وماء الكرخ تعرض في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة وضعت تحت عدد من أبراجه، بهدف إخراجه عن العمل لزيادة معاناة المواطنين.



وأوضح البيان أن الفرق الهندسية والفنية هرعت إلى موقع الحادث برفقة القوات الأمنية وباشرت بأعمال الصيانة.



وذكر البيان ان وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة منظومة الطاقة الكهرباء الوطنية بوقت قياسي إلى الخدمة بعد أن تعرضت إلى التوقف التام فجر هذا اليوم الجمعة.



وذكر البيان أن الفرق الهندسية والفنية تعمل على إعادة تشغيل الوحدات التوليدية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة إلى الإنتاج الذي وصلت إليه المنظومة الكهربائية مساء امس الخميس والبالغ 18500 ميجاواط، رغم الاستهدافات الإرهابية والتخريبية التي تعرضت وتتعرض لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية.