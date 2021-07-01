حسين فهمي: 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة

وصف الفنان حسين فهمي، ثورة 30 يونيو بأنها ثورة شعب، مؤكدًا أن الجيش المصري حمى المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس: «لما وقعنا على تمرد قولنا هننزل يوم 30 يونيو الساعة 5 هننزل نغير النظام، فـ30 يونيو ثورة شعبية».

وأشار إلى أن الثورة اندلعت بعدما أخل الرئيس - آنذاك - محمد مرسي ببنود الاتفاق، وبالتالي بات من حق الشعب أن يثور على هذا الإخلال بالعقد، لافتًا إلى أن الجيش ساند تطلعاته وحمى مطالبه.

وأوضح أن الشعب المصري يحق له استدعاء الجيش لأن يتدخل من أجل حمايته، لافتًا إلى أن هناك الكثير من دول المنطقة واجهت خطر الانهيار، ولم تجد الشعوب إلا مناداة جيشها بالتدخل وتتولى الحكم.

وأكد فهمي، أن مصر كانت متجهة خلال حكم جماعة الإخوان إلى المجهول والطريق المظلم، مشددًا على أن هذه التخوفات كانت سائدة أيضًا منذ ما قبل 25 يناير، من خلال بعض العناصر في الجامعات حاولت ترهيب المواطنين من خلال استعراضات القوة والعنف.

