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الأهلي يعلن إصابة محمود وحيد

محمود باهي
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:56 م

غادر محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.

وخاض الأهلي مرانه اليوم ،دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.


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