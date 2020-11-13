الأهلي يعلن إصابة محمود وحيد

غادر محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.
وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد.
وخاض الأهلي مرانه اليوم ،دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.