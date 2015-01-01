 شل تبدأ إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصفاة تكرير نفط بألمانيا - بوابة الشروق
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شل تبدأ إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصفاة تكرير نفط بألمانيا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 4:38 م
بدأت شركة رويال داتش شل، المعروفة باسم شل، انتاج الهيدروجين الأخضر في مصنعها براينلاند في ألمانيا، لتكون المرة الأولى التي يتم استخدام فيها مصفاة تكرير أوروبية لتصنيع الغاز على نطاق واسع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة أن محللا كهربائيا في المصنع سوف يستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 1300 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

وشل بصدد إعادة هيكلة عملياتها العالمية في مجال المصافي – حيث ستبيع بعضها وإعادة تحديد الغرض من البعض الآخر- وتستهدف خفضا بنسبة 55 % في إجمالي منتجات النفط خلال العقد الجاري.

وقالت الشركة البريطانية الهولندية في بيان إن المحلل الكهربائي في موقع راينلاند يعمل بقوة 10 ميجاوات، وهناك خطط جارية بالفعل لزيادتها إلى مئة ميجاوات.

يوصف الهيدروجين في صناعة الطاقة بأن له ألوان مختلفة وأنظفها هو الأخضر لأنه ينتج بواسطة الكهرباء المتجددة. واللون الأخضر حتى الآن هو أغلى من الأزرق الذي يُصنع باستخدام الغاز الطبيعي، فيما تخزن الانبعاثات الناتجة تحت الأرض.

ولا يزال الهيدروجين جزءا هامشيا من مزيج الطاقة الخاص بشل ولكن الشركة تتوقع توسيع التجارة في إطار إستراتيجيتها لتحقيق الانعدام التام للانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

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