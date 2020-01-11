إدارة معرض الكتاب: إغلاق جناح بسور الأزبكية بسبب التزوير

أغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحا لبائع بسور الأزبكية (مكتبة محمد إبراهيم) وجه له الاتهام في قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب.

جاء ذلك في بيان لإدارة المعرض، مساء اليوم الجمعة، للرد على ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن غلق جناح بسور الأزبكية؛ نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصرين والعرب، والتي بلغ عددها 50 ألف كتاب؛ لتؤكد أنها أبلغت شرطة المصنفات الفنية عن وجود بائع بإحدى مكتبات سور الأزبكية متهم في قضية تزوير، وأن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى.

وأضاف الإدارة أنه تم التأكد أن المكتبة لا تضم أي نسخ لكتب مزورة، وأن الشخص المكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير، وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة؛ لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية، أولهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لاتسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا.

وأشارت إلى أنه تم إفراغ محتويات الجناح بالكامل، بالأمس، ولن يسمح له بالمشاركة في المعرض، وأيضا المكتبة التي سمحت بتواجد هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية.

أما بشأن الأخبار التي تم تداولها، اليوم، عن وجود حفلات توقيع من قبل عدد من دور النشر في أجنحة المعرض، أشارت إدارة المعرض إلى أن عددا من الكُتاب الصادر لهم أعمال من دور النشر الخاصة قد تواجدوا بالفعل داخل المعرض خارج القاعات، الأمر الذي أوحى بحدوث نوع من تكدس الجمهور على دور النشر وأماكن تواجد هؤلاء الكتاب لحصول الجمهور على توقيعهم.

وقالت إنه بناء عليه تم توجيه إنذار لهذه الدور بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى، كما تم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري وخروج الكُتاب من أرض المعرض نهائيا، كما تم التنبيه على دور النشر أنه في حالة تكرار مثل تلك الأفعال سيتم غلق الأجنحة نهائيا.

وتناشد إدارة المعرض جميع العارضين ودور النشر المشاركة الالتزام التام بالتعميم المرسل لهم، والذي ينص على قواعد المشاركة في الدورة 52 من المعرض.