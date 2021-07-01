قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة «ابنها الصغير الذي ولد على يدها»، لافتة إلى أن فكرته تبادرت إلى ذهنها بعد سفرها بأفلامها للمشاركة بالمهرجانات في الدول الأخرى.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «LITE SHOW»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن محمد عبدالخالق وحسن أبو العلا تواصلوا معها بعدما انتشرت فكرتها في الصحافة، موضحة أنهما أخبراها بأنهما كانا يفكران في نفس الفكرة.

وذكرت أنهم تعاونوا لتنظيم المهرجان، متابعة أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لإنجاح الدورة الأولى ويصبح المهرجان مشرفًا لاسم مصر ويليق بأسوان والحضارة الفرعونية القديمة والسينما والمرأة المصرية.

وأعربت عن حبها لآثار مصر وما تضمه من ميراث حضاري عظيم، معلقة: «مصر أول حضارة في التاريخ علمت العالم وأقدم دولة في التاريخ، وتضم معابد عظيمة وتراثًا رهيبًا».

واختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء أمس الأول الثلاثاء، فعالياته دورته الخامسة في تمام التاسعة مساءً بالمسرح المكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا.