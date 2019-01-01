قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات عقب المباراة :هذه هي كرة القدم، الخطأ يتحمله الفريق بالكامل، علينا أن نغلق هذه الصفحة ونتعلم مما حدث".

وأضاف "سنتحدث مع اللاعبين لضرورة تلافي ما حدث واستغلال الفرص التي تسنح لنا، المباراة كانت قريبة ولكن هذه هي كرة القدم كما قلت".



وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز".



وتابع "فضلًا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العارضة لتسديدة محمد شريف".



وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سيعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.