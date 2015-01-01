العراق يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في العديد من المجالات بالبلاد

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة الشركات الإيطالية إلى القيام بدور أكبر للعمل والاستثمار في مجالات صيانة السدود والنفط والطاقة والسياحة و الآثار وتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما.



وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في روما أن بلاده "ترحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد/البصرة-تركيا/ الرابط بميناء الفاو" حسب بيان للحكومة العراقية.



كما رحّب "بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما".



وأوضح الكاظمي أن العراق راغب بتوسيع التعاون العسكري مع إيطاليا في جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقدير بلاده للدور الإيطالي ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب، وأن العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة .