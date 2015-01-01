 العراق يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في العديد من المجالات بالبلاد - بوابة الشروق
الجمعة 2 يوليه 2021 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

العراق يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في العديد من المجالات بالبلاد

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 4:09 م
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة الشركات الإيطالية إلى القيام بدور أكبر للعمل والاستثمار  في مجالات صيانة السدود والنفط والطاقة والسياحة و الآثار وتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما. 

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في  روما أن بلاده "ترحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق خاصة في مجال البنى التحتية،  وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد/البصرة-تركيا/ الرابط بميناء الفاو" حسب بيان للحكومة العراقية. 

كما رحّب "بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما". 

وأوضح الكاظمي أن العراق راغب بتوسيع التعاون العسكري مع إيطاليا في جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقدير بلاده  للدور الإيطالي ضمن قوات  التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب، وأن العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة .

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك