 الهند تسجل أكثر من 400 ألف حالة وفاة بسبب كورونا وسط انتشار سلالة دلتا - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 400 ألف حالة وفاة بسبب كورونا وسط انتشار سلالة دلتا

الكورونا في الهند
الكورونا في الهند
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 6:22 م
سجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 مما يمثل علامة فارقة للأمة فيما تنتشر سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتقال في جميع أنحاء العالم.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن سلالة دلتا قد تطغى على سلالات فيروسية أخرى في الولايات المتحدة في غضون أسابيع. ومع ذلك، قالت شركة جونسون آند جونسون إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المؤلف من جرعة واحدة يحيد سلالة دلتا ويوفر حماية دائمة ضد العدوى على نطاق أوسع.

وفي غضون ذلك، تشير الأرقام إلى أن الشباب في المملكة المتحدة أكثر ترددا في تناول لقاحات كوفيد- 19، وأوضحت المفوضية الأوروبية بعض القواعد المتعلقة بالسفر.

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